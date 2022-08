Netflix Games vuole espandersi e sta cercando sviluppatori con una grande passione

Gli ultimi indizi circolati in rete suggeriscono alcuni cambiamenti incombenti per quanto riguarda Netflix Games, divisione videoludica del colosso americano che sembra avere dei grandi piani per il futuro. Cosa bolle in pentola? Scopriamolo insieme.

Le ultime voci sembrano suggerire in maniera specifica che Netflix abbia intenzione di espandere la sua offerta per quanto riguarda il servizio di gaming in cloud. Ciò è emerso dagli ultimi annunci di lavoro pubblicati dall'azienda, attualmente alla ricerca di un nuovo senior software engineer specializzato nei rendering.



L'annuncio è rivolto a delle figure con una grande passione che possano aiutare Netflix, recita l'annuncio, a espandere ulteriormente la propria offerta verso un pubblico internazionale. L'obiettivo del candidato sarà quello di mettere le proprie skill nel rendering al servizio dell'ecosistema cloud di Netflix e dare, inoltre, supporto nell'ambito SDK. Tra le altre cose, l'annuncio richiede anche che si abbia esperienza pregressa in relazione all'utilizzo dei motori grafici Unity e Unreal Engine.

Non è una sorpresa che Netflix abbia deciso di dare una forte spinta alla sua sezione videoludica, soprattutto dopo gli ultimi risultati relativi agli abbonamenti.

Gli ultimi dati su Netflix Games raccolti dagli analisti di Apptopia rivelano infatti che solo l'1% degli abbonati ha utilizzato il servizio, rispetto al totale. Una situazione sicuramente molto critica.