Netflix Geeked Week Gaming, Everyeye segue l'evento E3: live su Twitch venerdì 11 giugno

Siamo ormai alle porte dell'evento inaugurale dell'E3 2021, con il Summer Game Fest Kickoff Live in programma per giovedì 10 giugno. Ovviamente, la Redazione di Everyeye offrirà piena copertura a tutti gli eventi legati alla fiera (virtualmente) losangelina.

Tra gli appuntamenti già fissati a calendario, figura anche la Netflix Geeked Week Gaming, speciale diretta che vedrà una collaborazione d'eccezione tra la Summer Game Fest e il colosso dello streaming. Nel corso della settimana che vedrà Netflix presentare un ampio ventaglio di novità, la compagnia ha infatti deciso di riservare un apposito appuntamento agli appassionati di videogiochi. In programma per le ore 18:00 di venerdì 11 giugno, il Netflix Geeked Week Gaming promette annunci legati a film e serie TV legati al mondo videoludico.

Moltissime le produzioni già annunciate che potrebbero presenziare alla serata in compagnia di Geoff Keighley. Si spazia infatti tra le serie TV Netflix a tema Resident Evil e Splinter Cell alla serie animata The Cuphead Show, ispirata all'omonimo Cuphead di MHDR Studio. Potrebbero inoltre essere molti anche gli annunci relativi a nuovi lungometraggi e serie anime Netflix ispirati a videogame: tra i candidati, citiamo Cyberpunk: Edgerunners, The Witcher: Nightmare of the Wolf, senza dimenticare i leak 2020 che potrebbero aver anticipato anime a tema Overwatch e Diablo. Non è inoltre da escludere un primo sguardo a The Witcher: Stagione 2 o alla misteriosa serie prequel The Witcher: Blood Origin.

Per non perdervi nessun annuncio, vi invitiamo a seguire l'appuntamento con la diretta Netflix Geeked Week Gaming in compagnia di Everyeye. In occasione dell'E3 2021, la Redazione sarà live tutti i giorni sul Canale Twitch di Everyeye: anche venerdì 11 giugno potrete dunque trovarci sul Canale Twitch di Everyeye già dalle ore 16:00.