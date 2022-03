Netflix: il primo gioco in arrivo per gli abbonati ad aprile 2022 è stato annunciato

Come ormai ben saprete, Netflix ha di recente ampliato la propria offerta per gli abbonati con una serie di videogiochi per dispositivi mobile che gli utenti possono scaricare senza costi aggiuntivi. Nel corso della serata, il colosso dell'intrattenimento ha confermato ufficialmente il primo titolo che verrà pubblicato ad aprile 2022.

Il prodotto in questione prende il nome di Relic Hunters: Rebels e dovrebbe essere un dungeon crawler con visuale isometrica, grafica in pixel art e un buon numero di armi che il giocatore può potenziare nel corso dell'avventura. Come tutti gli altri videogiochi che stanno approdando nel catalogo di Netflix, anche Relic Hunters: Rebels sarà compatibile sia con i dispositivi iOS che con quelli Android e non verranno proposti agli utenti i seguenti benefici: l'assenza di pubblicità in game e quella di microtransazioni. Questo significa che il gioco sarà completo e non vi saranno fastidi di alcun tipo per gli abbonati che vogliono godersi l'esperienza in mobilità.

A proposito di nuovi prodotti videoludici per gli abbonati al servizio, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato confermato che tre nuovi giochi stanno per entrare nel catalogo di Netflix e uno di questi è uno sparatutto con visuale in prima persona.