Netflix su Nintendo Switch? Secondo un esecutivo "prima o poi, potrebbe accadere"

Al momento le applicazioni dedicate alla multimedialità in dotazione disono decisamente poche. La casa di Kyoto ha chiaramente scelto di dedicarsi quasi esclusivamente al gaming, decisione peraltro più che apprezzata dalla quasi totalità dei giocatori.

Qualcosa però si sta già muovendo in tal senso, e nei mesi scorsi sono arrivate applicazioni come Hulu e Nico Nico. Nessuna traccia, al momento, di Netflix, che è invece presente su Nintendo Wii U. Le indiscrezioni sul suo arrivo circolano già da diversi mesi ormai, ma nella giornata di ieri è arrivata una dichiarazione molto incoraggiante.

Durante un incontro con la stampa svoltosi nella Silicon Valley, il Vice Presidente del Device Partner Ecosystem di Netflix ha dichiarato quanto segue: "Nel caso di Switch, Nintendo ha deciso di focalizzarsi sul gaming al lancio, e non sulle funzionalità video, che non sono la loro priorità. Abbiamo instaurato ottime relazioni con loro ed entrambe abbiamo dei costi da prendere in considerazione, ma ad un certo punto potrebbe accadere".

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi piacerebbe guardare i film e le serie TV di Netflix sulla vostra Nintendo Switch a casa oppure in mobilità?