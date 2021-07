Netflix e PlayStation: in arrivo videogiochi mobile dedicate a IP Sony?

A pochi giorni di distanza dall'intensificarsi di indiscrezioni legate ad un ingresso del colosso dello streaming nel mondo dei videogiochi, Netflix ha confermato i propri piani in ambito gaming.

Nello specifico, l'azienda ha reso noto che l'intrattenimento videoludico farà presto il suo debutto nei piani di abbonamento proposti dalla compagnia, senza - per il momento - alcun tipo di costo aggiuntivo. Per il proprio esordio, tale ampliamento delle attività di Netflix coinvolgerà principalmente produzioni mobile, sulla cui identità non si sono però ancora offerti molti dettagli.

Una dichiarazione di intenti che, per quanto generica, non ha mancato di riportare all'attenzione della community videoludica alcune recenti circostanze. Da un lato, si è in particolare tornati a discutere delle scoperte di alcuni dataminer, che hanno riferito di aver avvistato riferimenti a PlayStation e a Ghost of Tsushima nell'App iOS di Netflix. Dall'altro, diversi osservatori non hanno mancato di ricordare le dichiarazioni di Sony legate ad un'espansione delle proprie IP proprio in ambito mobile.



Perché venissero tracciati i primi collegamenti tra i due elementi, non è stato necessario attendere troppo tempo, con già diversi osservatori che ipotizzano l'ingresso di giochi mobile Sony nel catalogo gaming di Netflx. Al momento, è evidente, si tratta di una semplice ipotesi, ma cosa ne pensereste di di una simile partnership?