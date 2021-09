Netflix: i primi videogiochi arrivano in Italia, download gratis per gli abbonati

Netflix annuncia l'arrivo in Italia di una grande novità: a partire da martedì 28 settembre tutti gli abbonati al servizio possono accedere ad una selezione di videogiochi gratis per Android senza costi aggiuntivi.

Nello specifico, l'app di Netflix per Android si aggiorna con una tab dedicata ai videogiochi e da qui sarà possibile scaricare gratis le app incluse con l'abbonamento, al momento sono cinque i giochi disponibili per il download a costo zero: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops.

Questo è l'inizio di un percorso per Netflix che rappresenta una vera e propria estensione dell'offerta attuale che passa così da film, cartoon, anime e serie TV ad abbracciare anche il mondo dei videogiochi, per un'intrattenimento a 360 gradi.

La compagnia ha come obiettivo quello di fornire giochi di qualità, app mobile esclusive senza pubblicità e senza acquisti in-app di alcun tipo, accessibili in versione completa con l'abbonamento a Netflix. Alcuni rumor vorrebbero Netflix interessata a collaborare con PlayStation per la produzione di giochi per smartphone ma in questo caso non c'è nessuna conferma, è tuttavia palese l'interesse sempre maggiore di Netflix per il mondo dei videogiochi, come dimostrano anche gli eventi stile Geeked Week e lo spazio sempre maggiore in catalogo a produzioni tratte dal mondo dei videogiochi. Qualche esempio? Resident Evil Infinite Darkness (a proposito, ecco la nostra recensione di Resident Evil Infinite Darkness) e Castlevania, senza dimenticare la serie TV Netflix di Assassin's Creed e Sonic Prime.