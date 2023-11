Netflix regala anche Hades, Death's Door e Braid ai suoi abbonati

Nell'ambito della Geeked Week, evento annuale che si sta svolgendo proprio in questi giorni, NEtflix ha ribadito ancora una volta il suo impegno nel gaming e ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di videogiochi nel suo catalogo. La qualità la fa senz'altro da padrona.

Il primo gioco annunciato da Netflix è Hades, pluripremiato roguelike di Supergiant Games che nel 2024 verrà messo a disposizione di tutti gli abbonati esclusivamente su iOS. Andrà meglio per gli altri giochi, dal momento che Braid Anniversary Edition, rifacimento del pregevole puzzle platformer di Jonathan Blow, verrà inserito nel catalogo il prossimo 30 aprile in entrambe le versioni per iOS e Android, esattamente come Death's Door, celebrato action RPG di Acid Nerve.

Oltre a questo trio d'eccezione, Netflix Games ha fatto sapere che prossimamente rimpolperà il catalogo anche con altri giochi come Katana Zero (action platform neo-noir), Money Heist (avventura interattiva basata sulla serie TV di successo nota dalle nostre parti come La Casa di Carta), Shadow and Bone: Enter the Fold (gioco di ruolo narrativo ambientato tra gli eventi delle prime due stagioni dell'omonima serie TV) e The Dragon Prince: Xadia (hack 'n' slash in stile Diablo basato sull'omonima serie animata). Il catalogo di giochi disponibili per gli abbonati Netflix ha ormai superato quota 80 titoli.