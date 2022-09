Netflix regala Oxenfree: il thriller paranormale è gratis su mobile per gli abbonati

Oltre al reveal della Stagione 3 di The Witcher e all'annuncio della serie prequel The Witcher Blood Origin, nel corso del TUDUM Netflix c'è stata anche un'importante sorpresa per gli appassionati di videogiochi. Gli abbonati a Netflix possono infatti scaricare gratuitamente Oxenfree su sistemi mobile iOS e Android.

Durante l'attesissimo evento mediatico organizzato da Netflix è stata infatti confermato l'avvenuto approdo di Oxenfree nel catalogo di Netflix Games, il servizio lanciato nel novembre del 2021 dal colosso dello streaming.

Sviluppato da Night School Studio, Oxenfree è un thriller soprannaturale incentrato sulle gesta compiute da un gruppo di ragazzi che, recatisi sull'isola di Carmena per partecipare a una festa notturna, apriranno per sbaglio un portale spettrale.

La versione mobile di Oxenfree vanta i medesimi contenuti delle edizioni PC e console, dando così modo agli appassionati del genere di immergersi nelle sue atmosfere per risolvere i segreti dell'enigmatico segnale radio captato da Alex e dai suoi amici.

Per un approfondimento ulteriore sulla storia, sul gameplay e sulle dinamiche ludiche da vivere nell'avventura paranormale di Night School, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Oxenfree.