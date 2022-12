Netflix: trailer svela due nuovi giochi disponibili a sorpresa per gli abbonati

Dopo il Wrap-Up di PlayStation ed il riassunto di Nintendo Switch, è ancora tempo di recap videoludici con il nuovo trailer pubblicato dalla divisione gaming di Netflix. Oltre a mettere in luce i titoli più degni di nota aggiunti al catalogo del servizio, la compagnia svela l'arrivo di un nuovo gioco a sorpresa per gli abbonati.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ripercorre i migliori giochi distribuiti da Netflix all'interno del suo servizio dedicato al gaming per dispositivi mobile, e lascia anche spazio alle più importanti produzioni attese per il prossimo anno tra cui Valiant Hearts Coming Home, Viking Valhalla, e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Oltre a questi titoli già noti, Netflix ha rivelato l'arrivo immediato di nuovi giochi disponibili a sorpresa per gli abbonati: Kentucky Route Zero e Twelve Minutes. Nel primo caso parliamo di un'avventura punta e clicca edita da Annapurna Interactive e ben accolta da critica e stampa, mentre nel secondo parliamo di un peculiare thriller interattivo riguardante un uomo intrappolato in un loop temporale. Nel caso siate interessati ad approfondimenti vi rimandiamo alla Recensione di Kentucky Route Zero e la Recensione di di 12 Minutes. Entrambi i giochi sono scaricabili gratuitamente su dispositivi iOS e Android da tutti coloro che hanno una sottoscrizione attiva a Netflix.