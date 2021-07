Netflix e videogiochi, al via i rumor: Project Shark e collaborazione con PlayStation?

A breve distanza dalla pubblicazione di un ricco report sul possibile ingresso di Netflix nel mondo dei videogiochi, firmato da Bloomberg, emergono ulteriori voci di corridoio sul tema.

Ad originarle è una fonte poco conosciuta all'interno del panorama videoludico: vi invitiamo perciò ad interpretare con precauzione quanto segue, che rappresenta al momento un'indiscrezione assolutamente non confermata. Fatte le dovute premesse, riportiamo parole che stanno trovando crescente diffusione: si tratta delle osservazioni di Steve Moser, dataminer che afferma di aver avvistato interessanti dettagli nell'indagare l'App iOS di Netlix.



Come potete verificare nel Tweet disponibile direttamente in calce a questa news, Moser afferma che il progetto videoludico di Netflix sarebbe internamente noto come "Project Shark" e avrebbe come logo proprio una pinna di squalo, la cui rappresentazione viene allegata al cinguettio. In aggiunta, il dataminer lascia intendere di aver avvistato anche ulteriori due immagini, sempre presenti in calce: dei controller PlayStation 5 e la key art di Ghost of Tsushima. Sulla base di quest'ultimo dettaglio, Moser ipotizza una possibile collaborazione tra Netflix e PlayStation.

Il mese di aprile ha visto l'annuncio di un accordo tra Sony e Netflix, che vedrà il colosso dello streaming accogliere nel tempo diverse produzioni della compagnia giapponese, ma nulla è stato invece annunciato sul fronte videoludico. Al momento non è peraltro nemmeno certo l'interesse di Netflix al settore. Al momento, stanno dunque circolando semplici ipotesi non confermate: non resta che attendere per saperne eventualmente di più.