Netgear Nighthawk Gaming: la linea di router e wwitch ideale per il pro gaming e l'eSport

Netgear entra nel mondo del gaming attraverso attività e sponsorizzazioni volte al lancio della famiglia Nighthawk Pro Gaming, con soluzioni da vero da Top Player presentate a gennaio al CES di Las Vegas: il router WiFi Nighthawk Pro Gaming (XR500) e lo switch 10G Nighthawk Pro Gaming SX10 10G/Multi-Gig (GS810EMX).

Questi prodotti potenziano la rete dei gamer - sempre alla ricerca di migliori performance nel gioco multi-player - portandola a un livello superiore. A riprova di ciò, Netgear Italia è sponsor tecnico di Mkers, team di eSports professionistico italiano, impegnato in tornei nazionali ed internazionali e che ha tra le sue fila il campione europeo di FIFA, IcePrinsipe. L’obiettivo di Mkers è quello di creare un vero Star System in grado di coinvolgere milioni di millenials italiani partecipando a competizioni di eSport nazionali ed internazionali sui titoli FIFA, PES, Hearthstone, MotoGP e ClashRoyale.



Al momento il roster Mkers è composto da:

Team FIFA18

Il team schiera Daniele IcePrinsipe Paolucci, top player a livello mondiale e campione d’Europa nel Major di Madrid 2017, Gianky09 e Giovhy69, tra i principali top player italiani e nuove promesse del panorama internazionale di FIFA18.

Team FIFA18 Pro Club

È ormai una realtà a livello nazionale e internazionale, per i numerosi titoli guadagnati negli ultimi anni e impegnato a livello europeo contro i top team dei Club calcistici ufficiali. Attualmente qualificato in Champions League e campioni in carica dei tornei Virtualproleague e proclubitalia.

Team MotoGp

Lorenzo "Trastevere73" è attualmente il campione del mondo in carica e i suoi compagni di scuderia, Ivangamer2346 e Vindex813, sono nella Top10 worldwide sul titolo di gioco.

Team PES

Emiliano "S-Venom" Spinelli, uno dei Top player più longevi del panorama italiano su piattaforma PlayStation per il titolo di gioco Pro Evolution Soccer, compete dal 2018 su piattaforma Xbox, sul titolo di gioco FIFA18.



Team Clash Royale

Il team attualmente compete in tutti i tornei nazionali e internazionali, con un ranking ormai stabilmente all’interno della top10 in Europa. A livello di community, in Italia, i clan Mkers sono nelle posizioni 1,2,3 e in top20 worldwide.



Team Hearthstone

Il team, composto da 3 player, si assesta nelle classifiche internazionali nella top 100.



Router WiFi Nighthawk Pro Gaming (XR500)

Grazie alla partnership con Netduma, Netgear ha dato vita ad un router che mette insieme l’hardware best-in-class con il software – DumaOS – creato peri veri gamer!

Il router WiFi NETGEAR Nighthawk Pro Gaming (XR500) è dotato di un software all’avanguardia che ottimizza la connessione di rete stabilizzando il ping, riducendo i picchi di tensione e mantenendo sempre la connessione stabile grazie a una connettività via cavo e wireless affidabile che garantisce un’esperienza di gioco online superiore. Mai prima d’ora, era stato possibile personalizzare l’esperienza di gioco attraverso unaGaming Dashboard che permette di controllare e gestire real-time il ping, la velocità, i dispositivi collegati alla rete e tanto altro ancora.

Grazie alGeo Filter, al Quality of Service (QoS) e al Network Monitoringè possibile beneficiare di prestazioni senza eguali. Il router WiFi Nighthawk Pro Gaming è dotato di caratteristiche hardware eccellenti, come il processore WiFi QuadstreamWave 2 dual core 1.7GHz con MU-MIMO e quattro antenne esterne ad alta potenza racchiuse in un design accattivante e straordinario. Grazie a questo router giocare online non sarà più motivo di frustrazione e tutti i gamer potranno giocare online senza compromettere le performance e puntando dritto alla vittoria.



Switch LAN Nighthawk Pro Gaming SX10 10G/Multi-Gig (GS810EMX)

L'esperienza di gioco top è diventata più veloce. E per scatenare il potenziale di gioco dei gamer più appassionati con velocità, prestazioni elevate e la migliore tecnologia sul mercato c’è lo switch LAN Nighthawk Pro Gaming SX10 a 8 porte: versatile, altamente performante e personalizzabile, molto semplice da usare e facile da configurare.

Offre una latenza quasi pari a zero, una nuova dashboard e un’autodiagnostica precisa, insieme alla possibilità di una personalizzazione completa dei LED RGB e di una configurazione VLAN all'avanguardia, per rispondere al meglio alle esigenze del mondo gaming.

Lo switch SX10 fornisce velocità 10G, Quality of Service (QoS) e capacità LACP, per stabilire la priorità del traffico e caricare i dispositivi, ha due porte 10Gigabit/Multi-Gigabit che si adattano automaticamente e che operano un trasferimento dati senza interruzioni con cinque diverse velocità di connessione. Grazie alla funzionalità dilink aggregation, lo switch riesce ad ottenere velocità di trasferimento di 20Gbps tra lo switch Nighthawk Pro Gaming SX10 e gli altri dispositivi di rete, ad esempio storage di rete come NETGEARReadyNAS.