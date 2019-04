NetherRealm pubblica lo spettacolare trailer di lancio di Mortal Kombat 11

Dopo averci offerto un assaggio delle brutali abilità di Shao Kahn, gli autori degli studi NetherRealm confezionano il trailer di lancio di Mortal Kombat 11 per solleticare le fantasie dei milioni di appassionati di picchiaduro che non vedono l'ora di darsi battaglia nelle arene digitali del nuovo kolossal di Ed Boon.

Forti dell'esperienza maturata con i precedenti capitoli della serie e grazie anche ai feedback ricevuti dagli utenti di MK10, gli sviluppatori statunitensi proveranno ad arricchire ulteriormente le formule ludiche degli episodi passati attraverso una revisione delle abilità (ivi comprese le nuovissime e ancora più sanguinolente Fatality) e un sensibile ampliamento delle possibilità di customizzazione.

Il nuovissimo Sistema di Variazione dei Personaggi, ad esempio, consentirà ai cultori del genere di personalizzare l'aspetto e le capacità del proprio kombattente preferito con una pletora di capi di vestiario, personalizzazioni estetiche e armi sbloccabili acquisendo esperienza nelle modalità in singolo e nelle immancabili sfide multiplayer.

Appuntamento al sempre più prossimo 23 aprile, quindi, per capire fino a che punto Warner Bros. Interactive Entertainment e gli autori americani si sono spinti per esaudire i sogni dei futuri acquirenti di Mortal Kombat 11 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell'attesa di scoprirlo, informiamo chi ci segue che il video di lancio di MK11 accompagna il simpatico trailer di NetherRealm che illustra tutte le Fatalities preferite del team capitanato da Ed Boon.