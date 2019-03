NetherRealm supporterà Mortal Kombat 11 con 'eccezionali' contenuti post-lancio

NetherRealm Studios ha recentemente discusso del supporto post-lancio di cui godrà Mortal Kombat 11, il nuovo episodio della truculenta serie picchiaduro che sempre più si avvicina al suo debutto previsto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sappiamo bene come i picchiaduro più recenti siano riusciti a prolungare il proprio ciclo vitale grazie alla cadenzata pubblicazione di pacchetti di lottatori DLC, che costantemente riescono a catalizzare l'attenzione degli utenti curiosi di provare i nuovi personaggi. Così accadrà anche per Mortal Kombat 11, ma il titolo non si fermerà a questo: come promesso da Shaun Himmerick, producer del franchise, il titolo godrà di un "eccezionale" supporto post-lancio.

"A volte mi dimentico cosa abbiamo già annunciato, ma so che posso dirvi questo. Sì, perché abbiamo in mente di supportare al meglio il gioco dopo l'uscita. Le feature che intendiamo lanciare anche entro i primi due mesi sono davvero eccezionali. C'è ancora altro da vedere".

Galvanizzati da queste incoraggianti dichiarazioni, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 23 aprile. Gli sviluppatori di NetherReal Studios hanno di recente svelato quante ore saranno necessarie al completamento della campagna single player. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.