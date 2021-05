NetherRealm sta sviluppando un picchiaduro Marvel? Geoff Keighley risponde con un Tweet

Da tempo si parla di un picchiaduro Marvel sviluppato da NetherRealm, lo studio responsabile di produzioni come Mortal Kombat e Injustice. Ed Boon, papà di MK, ha commentato un Tweet di James Gunn e nello scambio di battute si è inserito anche Geoff Keighley... che sappia qualcosa a riguardo?

E' proprio Ed Boon a scatenare il dibattito sui social affermando come James Gunn riesca "a lavorare per Marvel e DC senza problemi. Impressionante." aggiungendo al suo messaggio una emoji piuttosto dubbia in realtà.

Cosa vuol dire questo Tweet? All'apparenza nulla ma secondo molti fan Boon vorrebbe far capire di trovarsi in una situazione simile a quella di Gunn, diviso tra Marvel (con un picchiaduro in sviluppo secondo e i rumor) e DC (Injustice). Sarà davvero così? Non lo sappiamo ma come detto nella querelle si è inserito anche Geoff Keighley, giornalista canadese autore e conduttore di The Game Awards, il quale ha commentato con una emoji che sembra suggerire l'arrivo di possibilità novità in merito.

Solo parole o c'è qualcosa di più? NetherRealm è uno studio di proprietà di Warner Bros ed è dunque difficile pensare che il team possa essere al lavoro su un gioco basato sul Marvel Cinematic Universe anziché su un nuovo progetto targato DC. Si tratta però di semplici speculazioni, e voi cosa ne pensate?