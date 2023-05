Neva nel team di Devolver Digital: ecco il nuovo gioco degli autori di GRIS

Si arricchisce sempre di più la line-up di titoli in dirittura di arrivo sul mercato videoludico sotto egida di Devolver Digital. Nel corso del recente PlayStation Showcase, il publisher non ha condiviso solo il nuovo trailer di The Plucky Squire, ma anche l'annuncio di Neva.

Carico di suggestioni, il filmato ha svelato al pubblico la nuova IP in cantiere presso Nomada Studio, già ben nota per aver firmato l'apprezzato GRIS. Sullo sfondo di un mondo fatato minacciato da un grave pericolo, Neva racconta la storia di Alba, una fanciulla misteriosamente legata a un cucciolo di lupo. Crescendo, l'animale svilupperà un'individualità sempre più marcata, in un percorso di ricerca della propria identità che potrebbe spezzare per sempre il legame tra i due compagni.

Con una colonna sonora evocativa e una delicata direzione artistica, Neva si prepara a farsi strada su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Al momento, Nomada Studio non ha annunciato alcuna data di lancio, con l'Indie che resta atteso genericamente nel corso del 2024.

Tra i numerosi titoli indipendenti presentati durante il PlayStation Showcase, citiamo anche il reveal di Sword of the Sea, prossima creazione firmata dagli autori di The Pathless e Abzu, oltre che dall'art director di Journey.