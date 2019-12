La neve scende sul mondo di Red Dead Online: è iniziato l'evento di Natale

Lo spirito festivo ha invaso i cinque Stati. Nelle prossime settimane, Red Dead Online si vestirà a festa grazie ad apposite condizioni meteo invernali, varianti festive delle modalità Resa dei conti, decorazioni presso l'accampamento e la Capanna da Distillatore, regali e molto altro.

Viaggiando, avrai probabilmente udito i pianisti dei saloon suonare canzoni festive che accompagnano la gente di tutto il Paese, allegramente affaccendata nei preparativi per le feste. Attenzione, però, poiché il mutare delle stagioni porta spesso con sé alla frontiera un clima molto rigido, con nevicate previste già nella giornata di domani. Coloro che si stanno preparando per l'inverno è bene che sappiano che le nevicate potrebbero diventare anche più intense. Ergo, meglio tenere vivo il fuoco da campo e lo stufato sempre pronto.

Modalità Resa dei conti festive

I pistoleri di tutto il Paese possono mettere alla prova la loro coordinazione mano-occhio con versioni spolverate di neve delle sanguinose modalità Resa dei conti, tra cui Bottino di guerra, Tutto in fumo e Invasione, mentre i giocatori su PlayStation 4 avranno accesso a versioni festive esclusive di Corsa alle armi, Niente sprechi e Ultimo superstite. Sarà possibile parteciparvi fino al 6 gennaio semplicemente avviando le serie dal menu Online.

Regali festivi

In linea con lo spirito festivo, i giocatori che giocheranno a Red Dead Online tra il 23 e il 25 dicembre riceveranno una speciale cassa regalo festiva piena di provviste e altre prelibatezze, tra cui:

Variante Krampus della doppietta a canne lisce

30 Pallettoni incendiari

100 Palle singole

10 porzioni di carne di selvaggina grande al timo

10 porzioni di carne tenera d'uccello alla menta

20 Carote

20 Biscotti assortiti

50 Caramelle

10 Brandy di qualità

10 Tonici miracolosi speciali

20 Bottiglie incendiarie instabili

2 Prunus rivularis

2 Ribes selvatici

In più, visita la sezione Vantaggi per ottenere una ricompensa del 50% di sconto sull'acquisto di un fucile a canna liscia o di un soprabito durante questo periodo.

Bonus

Una miriade di offerte stagionali è già stata assegnata a tutti i giocatori che hanno effettuato l'accesso e giocato dal 13 dicembre. Ma c'è ancora tempo: gioca a Red Dead Online entro il 6 gennaio e consulta la sezione Vantaggi nel menu di pausa per riscattare i seguenti coupon:

3.000 PE per il Club

200 RDO$ per aver iniziato un nuovo Ruolo

1 ricompensa rifornimento per il Ruolo di Commerciante gratuita

1 ricompensa Componente per armi a scelta gratuita

1 ricompensa Mappa del tesoro

1 ricompensa Rifornimento di macerato per il Ruolo di Distillatore gratuita

Sconto del 30% su un box per la stalla

Giocando a Red Dead Online tra il 31 dicembre e il 6 gennaio si verrà inoltre ricompensati con 1.000 PE per ognuno dei quattro Ruoli specializzati disponibili in Red Dead Online: Distillatore, Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista.

I giocatori possono continuare a sfruttare uno sconto di 5 Lingotti d'Oro sul Tavolo da macellaio e del 25% sul costo del Carro delle consegne medio, della variante Cacciatore di taglie del revolver Schofield e della variante Collezionista del Lancaster a ripetizione fino al 6 gennaio.

I Collezionisti possono unirsi ai festeggiamenti tra il 24 e il 30 dicembre inviando la Collezione Banchetto festivo a Madame Nazar in cambio di una somma principesca. Trova un Uovo d'oca, una bottiglia di Cognac e una porzione di carne tenera d'uccello al timo per completare la collezione. E tra il 31 dicembre e il 6 gennaio Madame Nazar accetterà la consegna della Collezione Nuovo anno, contenente un Asso di Bastoni, una bottiglia di Scotch e un Orologio da tasca di platino.

Bonus per abbonati Twitch Prime

I giocatori che collegheranno il proprio account del Social Club con Twitch Prime riceveranno gratuitamente la Borsa da Collezionista e il miglioramento alambicco in Rame lucido. Per non perderti tutti i futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.