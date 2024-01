Never Grave: il gioco dagli autori di Palworld torna alla ribalta, sembra Hollow Knight

Il clamoroso successo di Palworld già a 7 milioni di copie vendute a pochissimi giorni dal lancio ci ricorda che Pocketpair ha in cantiere un altro progetto ancora vicino alla sua uscita: Never Grave The Witch and the Curse, sparito dai radar dopo l'annuncio nel maggio 2023 ma ora di nuovo sotto i riflettori.

Inizialmente previsto per la fine del 2023, Never Grave The Witch and the Curse è ora atteso su PC via Steam (e presumibilmente anche su console) per il primo trimestre del 2024 sebbene al momento non ci sia una data d'uscita più precisa. La grandissima popolarità fin qui raggiunta da Palworld ha tuttavia riportato in auge il gioco, finito ora al centro dell'attenzione su importanti forum internazionali come NeoGAF per via di un dettaglio non di poco conto: la forte somiglianza con Hollow Knight.

Per stile ed atmosfere, Never Grave ricorda infatti molto da vicino il celebre metroidvania di Team Cherry pubblicato per la prima volta nel 2017, con il quale condivide tra l'altro lo stesso genere di appartenenza. A differenziarli, la presenza di meccaniche roguelike all'interno della prossima opera di Pocketpair, sebbene le forti similitudini tra le due produzioni restano. Ciò fa pensare alle forti polemiche che circondano Palworld in questo momento, accusato da numerosi giocatori di essere un clone di Pokémon quantomeno nel design delle creature.

C'è da dire che per il creatore di Palworld è meglio seguire le mode anziché essere originali, idea che a questo punto sembra essere proprio la filosofia di Pocketpair a giudicare anche dallo stile di Never Grave. In ogni caso non resta che attendere l'esordio del nuovo metroidvania in questi mesi, così da scoprire quale sarà il suo impatto non appena disponibile.