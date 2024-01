Never Grave: il metroidvania simil-Hollow Knight dei creatori di Palworld è in Demo

Dopo aver discusso delle insidie legate all'introduzione di una modalità PvP in Palworld, gli studi PocketPair solleticano la curiosità degli appassionati di metroidvania invitandoli a scaricare gratuitamente la Demo su Steam di Never Grave.

Affidato alle amorevoli cure di una divisione interna a PocketPair incaricata di dare forma a questo progetto, Never Grave The Witch and the Curse narra le gesta compiute da una giovane strega chiamata a compiere un lungo viaggio per ricongiungersi con la sua congrega e sventare la minaccia rappresentata da una misteriosa forza maligna.

Chi ha visto il nuovo trailer di Never Grave avrà già notato i fortissimi 'punti di contatto' con Hollow Knight, dall'impostazione del sistema di combattimento allo stile artistico scelto per rappresentare a schermo le ambientazioni di questo universo dark fantasy intriso di magia.

Eppure, proprio come nel caso di Palworld e delle sue analogie con Pockemon, anche con Never Grave i ragazzi di PocketPair intendono rispondere allo scetticismo e alle critiche della community plasmando un'esperienza di gioco originale che, pur pescando a piene mani dal metroidvania di Team Cherry, proporrà elementi ludici inediti come la possessione delle creature avversarie, la costruzione di una base e la difesa di un insediamento dalle ondate di nemici.

In calce alla notizia trovate il link per scaricare la Demo di Never Grave su Steam. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Palworld, il nuovo survival con i simil-Pokemon armati fino ai denti.