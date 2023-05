Never Grave: il lato stregonesco dei metroidvania roguelite conquista l'INDIE Live Expo

Una streghetta, un cappello magico e tanta voglia di stupire; tra le tante emozioni dell'tante emozioni dell'INDIE Live Expo 2023 spicca la sorpresa offertaci da PocketPair con Never Grave The Witch and The Curse, un metroidvania che pesca a piene mani dalle avventure roguelite a scorrimento.

Il nuovo progetto firmato dagli autori dell'esplosivo Pokemon-like Palworld ci catapulta nei meandri di una dimensione fantasy piena di creature da esorcizzare e di trappole mortali.

Il nostro compito è quello di aiutare una coraggiosa streghetta a superare tutta una serie di ostacoli per ritrovare la via di casa e riuscire, così facendo, a ricongiungersi con la sua congrega. Il 'lato stregonesco' di Never Grave viene ulteriormente enfatizzato dal potere della possessione utilizzabile dalla protagonista per assumere il controllo dei mostri.

Le creature nemiche assoggettate dalla nostra intrepida alter-ego consentono al giocatore di completare gli enigmi ambientali, sfruttarne le abilità e utilizzarne gli attacchi speciali, un approccio che dovrebbe rendere ancora più divertente e originale l'avventura.

Il lancio di Never Grave è atteso nei prossimi mesi su PC e console. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sul gameplay, sulla finestra di commercializzazione e sulla rosa di piattaforme, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay e delle immagini che trovate in calce alla notizia.