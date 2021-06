Neverwinter accoglierà una nuova classe: il Bardo in azione nel nuovo trailer

Al Guerrilla Collective Showcase c'è spazio anche per Neverwinter, l'MMORPG di Perfect World Entertainment e sviluppato da Cryptic Studio, basato sui Forgotten Reams di Dungeons & Dragons. Il titolo si prepara ad accogliere una nuova Classe, trattasi del Bardo.

L'inedito personaggio giocabile viene mostrato attraverso un breve trailer che però riassume perfettamente tutte le caratteristiche del cantastorie, che si dimostra un rapido combattente che, oltre alla sua spada, fa un prezioso utilizzo anche della sua musica per stordire i nemici ed ottenere vantaggi in combattimento. Sebbene già mostrato alcuni giorni fa con un reveal trailer, a darci maggiori informazioni sulla nuova Classe di Neverwinter è Salim Grant, game designer del gioco che spiega come il Bardo avrà anche il potere di curare i suoi compagni di viaggio grazie ai suoi incantesimi.

Grant conferma che verranno resi noti ulteriori dettagli sul nuovo personaggio nei prossimi mesi, sebbene per il momento non viene rivelato quando dovrebbe essere disponibile all'interno dell'MMORPG. In attesa quindi di mettere le mani sopra questa nuova, promettente Classe che renderà Neverwinter ancora più intrigante, si potrebbe dare un'occhiata ad altre opere correlate allo stesso universo, come Neverwinter Night Enhanced Edition disponibile su PC e console, per l'esattezza PS4, Xbox One e Nintendo Switch.