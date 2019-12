Neverwinter Nights Enhanced Edition è disponibile da oggi su console

Skybound Games e Beamdog annunciano che Neverwinter Nights è disponibile per console con la ricca Enhanced Edition che include vari contenuti extra oltre al gioco completo.

Neverwinter Nights Enhanced Edition ripropone il gioco vincitore del premio Computer RPG of the Year del 2002, con oltre 100 ore di DLC, inclusi 10 avventure D&D standalone. Il disco contiene le espansioni Shadows of Undrentide e Hordes of the Underdark, oltre a numerose modalità come Wyvern Crown of Cormyr e Pirates of the Sword Coast. Personalizza il tuo eroe scegliendone la classe, le abilità, l’aspetto ed avventurati in un meraviglioso mondo di magia, avventura e pericoli.

Adattato su misura per le console, Neverwinter Nights Enhanced Edition regala ai fan di sempre, oltre ai nuovi giocatori, l’opportunità di giocare uno dei più amati ed acclamati RPG di tutti i tempi in un modo completamente rinnovato. Beamdog ha lavorato all’ottimizzazione del gioco per schermi panoramici, ai controlli per console, a nuovi contenuti, ad una migliorata AI ed alla risoluzione di bug.