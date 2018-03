Neverwinter Nights: Enhanced Edition disponibile su PC dal 27 marzo

ha oggi annunciato che, riedizione dell'acclamato RPG originariamente sviluppato da, sarà disponibile per l'acquisto su Steam a partire dal 27 marzo.

Il gioco sarà disponibile in due versioni: standard, al prezzo di 19,99 euro, e Deluxe Edtiion, comprensiva dei moduli a pagamento Pirates of the Sword Coast, Wyvern Crown of Cormyr, e gli Infinite Dungeons creati proceduralmente. Acquistando l'edizione standard, in ogni caso, avrete diritto alle due espansioni Shadows of Undrentide e Hordes of the Underdark, nonché ai moduli Kingmaker, ShadowGuard and Witch's Wake.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition presenterà un comparto grafico arricchito, forte di un'interfaccia utente in risoluzione 4K e numerose opzioni grafiche aggiuntive per ammodernare l'aspetto estetico del gioco. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore da Beamdog.