New Tales from the Borderlands ha una data d'uscita: leak da Amazon!

Svelato a sorpresa lo scorso aprile, il nuovo capitolo di Tales from the Borderlands, serie di stampo prettamente narrativo inaugurata da Telltale Games nel 2014, è presto finito lontano dai riflettori.

Mentre continuiamo ad attendere notizie ufficiali da Gearbox Software, che sta curando internamente lo sviluppo, c'ha pensato Amazon.com a soddisfare la nostra sete d'informazioni. Evidentemente in anticipo sul piano di marketing pensato dalla casa madre, il noto sito e-commerce si è lasciato sfuggire il titolo definitivo del nuovo progetto, ossia New Tales from the Borderlands (come anticipato dal brevetto coreano scovato lo scorso luglio), e la data d'uscita, fissata per il 21 ottobre 2022 su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Come se non bastasse, è trapelata anche la descrizione della trama, che a quanto pare ruoterà attorno ad un trio di perdenti composto dalla scienziata altruista Anu, dal suo ambizioso fratello Octavio e da un altro personaggio noto come Fran. "Nel giorno peggiore delle loro vite", questo strambo gruppo di eroi improvvisati sarà chiamato a cambiare il mondo ("e magari salvarlo") in una storia suddivisa in cinque atti che, come da tradizione, verrà influenzata dalle decisioni che prenderete voi stessi.

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte di 2K Games e Gearbox, segnaliamo che coloro che preordineranno il gioco riceveranno come bonus l'Adventure Capital Pack, composto da una serie di oggetti cosmetici per Anu, Octavio e Fram, oltre a 10.000 unità della moneta in-game e il collezionabile in-game FL4K Vaultlander.