New Game+ Expo 2022, annunciato lo showcase: NIS America, Inti Creates e molti altri

I mesi più caldi dell'anno sono alle porte. No, non parliamo solamente del clima, ma anche della stagione dei grandi annunci, che anche nel 2022 ci regalerà un mucchio di eventi e showcase. Alla fine di questo mese, ad esempio, già tocca alla nuova edizione del New Game+ Expo.

È freschissimo l'annuncio dell'edizione 2022 del New Game+ Expo, che si svolgerà il prossimo 31 marzo. La presentazione prenderà il via alle ore 17:00 e potrà essere seguita in diretta sul canale Twitch ufficiale della manifestazione.

Anche quest'anno possiamo aspettarci un nutrito gruppo di publisher provenienti dal Giappone oppure dall'ambiente di sviluppo indipendente. I nomi già confermati sono quelli di Aksys Games, Idea Factory International, Inti Creates, Natsume, Neowiz Games, NIS America, PLAYISM, PM Studios, Rocket Panda Games e Skystone Games. Subito dopo la trasmissione principale andrà in onda un post-show durante il quale gli sviluppatori forniranno degli approfondimenti sui giochi che verranno mostrati e/o presentati per la prima volta.

Aksys potrebbe parlare di Mon-Yu o dei suoi altri giochi Otome per Nintendo Switch, mentre per Idea Factory International potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per mostrare le versioni PC e Switch di Neptunia x Senran Kagura, previste in estate. Da NIS America ci aspettiamo giochi come NIS Classics Volume 2 e Yurukill, mentre il nuovo Ys ci sembra troppo preso.