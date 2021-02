New Game+ Expo commentato in diretta il 4 marzo su Twitch

Durante la lunga maratona Everyeye Non Stop, che vi terrà compagnia per ben 48 ore dalle 11:00 di mercoledì 3 marzo allo stesso orario di venerdì 5 marzo, verrà dato spazio ad un ampio numero di iniziative, da quiz con i nostri ospiti ad un Watch Party dedicato alla visione di due film.

Oggi siamo felici di confermarvi che durante la maratona i nostri redattori seguiranno in diretta e commenteranno in italiano l'evento New Game+ Expo, che prenderà il via alle ore 17:00 di giovedì 4 marzo. Gli organizzatori, che hanno deciso di replicare dopo il successo ottenuto dall'edizione di giugno 2020, promettono la partecipazione di alcuni dei più importanti publisher e sviluppatori asiatici operanti a livello internazionale, da Arc System Works a NIS America. Ecco la lista completa delle realtà partecipanti:

Aksys Games

Arc System Works America

GungHo Online Entertainment America

Grasshopper Manufacture

Idea Factory International

Inti Creates

Koei Tecmo America

Natsume

NIS America

Playism

PM Studios

In vista della maratona non stop, ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche per assicurarvi di non perdere nessun appuntamento. Se volete, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch, completamente gratis se siete iscritti ad Amazon Prime: per farlo vi basta cliccare sul pulsante "Abbonati" nella home page di canale di Everyeye e poi selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". L'abbonamento porta con sé diversi benefit, tra i quali sono comprese le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram. Nel frattempo spargete la voce sui social e tra i vostri amici, poiché si preannuncia un evento memorabile!