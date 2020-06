New Game+ Expo: commentiamo l'evento in diretta su Twitch domani alle 17:00

Tra i tanti appuntamenti mediatici che vanno a comporre la fitta agenda degli eventi estivi del Summer Game Fest c'è il New Game+ Expo, uno show digitale che promette di riservarci tante sorprese tra annunci e gameplay inediti di decine di giochi.

A partire dalle ore 17:00 di domani, martedì 24 giugno, sul canale Twitch di Everyeye la nostra redazione commenterà le World Premiere, i filmati di gioco inediti e tutte le novità provenienti dallo spettacolo digitale che vede la partecipazione di diverse realtà dell'industria videoludica.

Il New Game+ Expo farà da cornice agli annunci di aziende come NIS America, Koei Tecmo, Arc System Works (ci saranno delle novità sui DLC del Pass 3 di Dragon Ball FighterZ?), SEGA, Atlus, Spike Chunsoft e tante altre.

Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e di seguire tutti i nostri futuri aggiornamenti sugli eventi del Summer Game Fest che ci accompagneranno fino al mese di agosto, con commenti a caldo e approfondimenti come quelli per l'evento di Sony che ha svelato il design di PS5. Grazie all'iscrizione al nostro canale potete interagire con la redazione di Everyeye e con gli altri spettatori in chat; attivando l'icona della campanella, inoltre, sarete in grado di ricevere le notifiche per non perdervi la nostra programmazione in streaming.