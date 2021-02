New Game+ Expo: l'edizione 2021 dell'evento digitale con World Premiere ha una data

L'ottimo riscontro ricevuto dal pubblico che ha assistito in streaming alla prima edizione del New Game+ Expo sprona gli organizzatori dell'evento a "concedere il bis" con una nuova kermesse che si terrà nel 2021 con la partecipazione di diversi publisher.

Diversamente da quanto avvenuto nella finestra comunicativa aperta dagli attori dell'industria videoludica in sostituzione dell'E3 2020 cancellato, per quest'anno i rappresentanti del New Game+ Expo decidono di ritagliarsi un proprio spazio mediatico.

Se l'edizione inaugurale dell'Expo si è tenuta nel giugno del 2020, infatti, lo show digitale del 2021 avrà luogo il 4 marzo dalle ore 17:00 italiane. Eccovi la lista con i nomi degli editori che hanno già confermato la propria partecipazione all'evento, nel corso del quale assisteremo a dei video di giochi noti e, soprattutto, a delle World Premiere di progetti non ancora svelati:

Aksys Games

Arc System Works America

GungHo Online Entertainment America

Idea Factory International

Inti Creates

Koei Tecmo America

Natsume Inc.

NIS America, Inc.

Playism

PM Studios

Nel rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, come per tutti gli eventi della Summer Game Fest del 2021 anche il New Game+ Expo si terrà rigorosamente in digitale, con streaming che avranno luogo in simultanea su Twitch e sui canali YouTube dei partecipanti allo show.