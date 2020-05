New Game+ Expo: nasce l'evento digitale con annunci e gameplay inediti di decine di giochi

Con la cancellazione dell'E3 2020, diversi publisher americani e giapponesi riorganizzano la propria strategia comunicativa annunciando la loro partecipazione al neonato evento digitale New Game+ Expo.

Nel rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, la kermesse videoludica si terrà rigorosamente in digitale e sarà trasmessa su Twitch a partire dalle ore 05:00 italiane del 24 giugno.

Il programma dell'evento comprende delle sessioni di domande e risposte, delle World Premiere di videogiochi non ancora annunciati e di numerosi video gameplay, una formula non troppo dissimile da quella adottata da altri organizzatori di show post-E3 come Guerrilla Collective. Eccovi allora la lista delle case di sviluppo e produzione che hanno già confermato la propria partecipazione all'evento:

New Game+ Expo: publisher confermati

Acttil

Aksys Games

Arc System Works America

GungHo Online Entertainment America / Grasshopper Manufacture

Idea Factory International

Inti Creates

Koei Tecmo America

Natsume Inc.

NIS America, Inc.

Playism

Sega dell'America / Atlus West

SNK Corporation

Spike Chunsoft, Inc.

WayForward

Oltre al già annunciato Guerrilla Collective, nel corso di questa estate saranno davvero tanti gli appuntamenti mediatici organizzati dai colossi del settore per ovviare alla cancellazione dell'E3 2020: di particolare interesse, specie per chi attende l'uscita a fine anno di PS5 e Xbox Series X, sono gli eventi legati alla Summer Game Fest, con degli show digitali che ci terranno compagnia da qui ad agosto.