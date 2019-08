New Game Plus in Cyberpunk 2077? Il team sta cercando 'un'idea adatta' per implementarlo

Si era in passato discusso della possibile presenza delNew Game Plus in Cyberpunk 2077, ma ora maggiori informazioni in merito giungono in occasione della Gamescom 2019, grazie ad un'intervista concessa da Richard Borzymowski al portale GameSpot.

Il Producer dell'atteso titolo ha infatti condiviso alcune considerazioni sull'argomento, sottolineando come l'implementazione di questa feature sia in divenire: "Quello che posso dirvi - ha affermato Borzymowski - è che stiamo cercando un'idea adatta per implementare il New Game Plus. Se e come è ancora da vedere e da discutere". In particolare, la necessità evidenziata sembra essere quella di dare vita ad una forma di New Game Plus che ben si adatti alla struttura videoludica di Cyberpunk 2077.

Per chiarire la questione, il Producer ha condiviso ulteriori considerazioni, illustrando i "due approcci basilari al New Game Plus". Nel primo caso, il giocatore termina la campagna principale e continua a potersi muovere all'interno del mondo di gioco. Questo approccio, nel caso di Cyberpunk, consentirebbe di dedicarsi alle numerose attività presenti nel gioco, che, evidenzia Borzymowski, potrebbero essere state in parte tralasciate in precedenza in favore di un rapido proseguimento con le vicende principali. Nel secondo caso, invece, è possibile iniziare una nuova partita conservando il personaggio creato in precedenza. In merito, il Producer dichiara che il team sta riflettendo su un sistema che possa conciliare i progressi ottenuti con la possibilità di compiere scelte differenti ed esplorare altri percorsi. "E probabilmente troveremo una soluzione - prosegue Borzymowski - ma è troppo presto per parlare nel dettaglio di come, perché vogliamo essere certi che si adatti a [Cyberpunk]. Tutto ciò che vogliamo fare, vogliamo che sia appropriato".



Insomma, per avere nuovi dettagli sulla possibile implementazione del New Game Plus nel gioco sarà necessario attendere ancora qualche tempo. Nel frattempo, è giunta da CD Projekt Red la conferma che Cyberpunk 2077 arriverà su Google Stadia.