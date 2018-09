New Gundam Breaker: annunciata la data d'uscita della versione PC

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che New Gundam Breaker sarà disponibile su Steam dal 25 settembre. Tutti i giocatori PC potranno finalmente costruire il loro Gunpla!

La versione per Steam include gli aggiornamenti pubblicati per PS4 fino alla patch 1.04. Inoltre, i giocatori saranno in grado di lottare in due nuovi campi di battaglia: la classe scolastica e la sala riunioni degli studenti. La personalizzazione è una delle caratteristiche principali di New Gundam Breaker e i fan hanno la possibilità di creare il proprio modello in base al loro Mech preferito. Bandai Namco Entertainment Europe ha anche annunciato che tutti i futuri DLC saranno gratuiti.

New Gundam Breaker è disponibile per PlayStation 4 e sarà lanciato su Steam e altri distributori per PC il 25 settembre 2018.