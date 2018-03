New Gundam Breaker arriva a giugno su PlayStation 4 e PC

ha annunciato che New Gundam Breaker sarà disponibile in Giappone dal prossimo 21 giugno e arriverà in Europa il giorno successivo (22 giugno) su PlayStation 4 in formato retail e digitale e su PC (solo digitale).

Al momento, Bandai Namco Games Europe non ha annunciato nulla riguardo il lancio di eventuali versioni speciali o limitate per il nostro continente, a differenza di quanto accadrà in Giappone, dove una Collector's Edition è già stata confermata.

Anche il franchise di Gundam si prepara quindi a debuttare su PC, una bella notizia per tutti gli appassionarti del celebre robottone. Non è chiaro se l'edizione Windows godrà di contenuti aggiuntivi, bonus o migliorie tecniche rispetto all'edizione per PlayStation 4, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci a riguardo da parte del publisher.