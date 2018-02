New Gundam Breaker includerà tre unità tratte da Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Attraverso l’ultimo numero del settimanale nipponico Famitsu apprendiamo che il, iled ilcomparsi nella serie televisivasaranno tra i Gunpla giocabili in

La rivista, inoltre, ha svelato due meccaniche inedite introdotte da questo quarto attesissimo episodio della serie “Gundam Breaker”:

quando dovranno costruire il proprio Gunpla, i giocatori potranno scegliere il Telaio Interno fra cinque diversi tipi, ognuno dei quasi avrà differenti caratteristiche e disporrà di Abilità EX che varieranno in base alla categoria selezionata (le quali si dividono in “Balance,” “Striker,” “Gunner,” “Enchant,” e “Search”);

fra cinque diversi tipi, ognuno dei quasi avrà differenti caratteristiche e disporrà di che varieranno in base alla categoria selezionata (le quali si dividono in “Balance,” “Striker,” “Gunner,” “Enchant,” e “Search”); in New Gundam Breaker, gli utenti potranno sostituire alcuni pezzi dei proprio Gunpla anche durante le battaglia, e qualora la composizione del modellino cambi tra l’inizio e la fine dello scontro, il giocatore potrà tornare alla composizione originale attraverso un “Risveglio”.

Realizzato con l'Unreal Engine 4, New Gundam Breaker per PS4 offrirà ai giocatori la possibilità di distruggere i Gunpla ostili, raccogliere le parti lasciate e cercare di costruire il proprio Gundam. Il gioco uscirà nel corso del 2018 in Europa in esclusiva su PlayStation 4.