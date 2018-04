New Gundam Breaker: nuovi dettagli sui Gunpla presenti nel roster

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato nuove informazioni su New Gundam Breaker che sarà disponibile in Italia dal 21 giugno in versione fisica per PlayStation 4 e dal 22 giugno in digitale per PlayStation 4 e PC via Steam e altri distributori.

New Gundam Breaker permetterà una grande varietà di personalizzazione, inclusi teste/caschi, braccia, torso, gambe, zaini e molte altre parti. Inoltre, anche la dimensione delle parti può essere cambiata e la musica delle battaglie personalizzata.

I giocatori non dovranno affrontare solamente piccoli nemici con le loro mobile suits in scala 1/144 ma anche enormi nemici e astronavi come la Celestial Being. I nuovi Gunpla che sono stati aggiunti al roster sono i seguenti: Gundam Avalanche Exia Dash, Nightingale, Star Burning Gundam e Atlas Gundam.