New Gundam Breaker per PC è stato rimandato, uscita prevista durante l'estate

Con una breve nota stampa, Bandai Namco Entertainment ha annunciato che la versione PC di New Gundam Breaker è stata rinviata: il gioco non uscirà su Steam il 22 giugno, come previsto, ma arriverà nel corso dell'estate 2018.

"La versione per Steam di New Gundam Breaker, inizialmente prevista per il 22 giugno, è stata posticipata. Ora il gioco è atteso nel corso dell’estate del 2018. Per garantire la migliore qualità possibile, Bandai Namco Entertainment Europe ha deciso che New Gundam Breaker per PC necessita di ancora qualche miglioramento."

La versione per PlayStation 4 arriverà invece, come precedentemente annunciato, il 21 giugno in versione fisica e il 22 giugno in digitale.