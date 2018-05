New Gundam Breaker: un trailer mostra la personalizzazione del Gunpla

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di New Gundam Breaker, mostrando più in dettaglio come sarà possibile personalizzare il proprio Gunpla all'interno del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

New Gundam Breaker consente di progettare il proprio Mobile Suit Gunpla, personalizzandone completamente l’aspetto per ricreare i propri Mech preferiti. Ogni parte avrà le sue statistiche, competenze, vantaggi o funzionalità di gioco specifiche. Per fare un esempio, un Gunpla con un’ascia avrà a disposizione una combo diversa da uno con una doppia sciabola.

Inoltre, le diverse componenti da costruire aggiungeranno ancora più profondità al processo creativo. Una volta selezionata la parte da costruire, i giocatori potranno impostarne la posizione, deciderne le dimensioni e così via. Sarà possibile associare fino a 8 parti ai propri Mech per ottenere il proprio Gunpla personalizzato.

Una volta terminata la creazione e la colorazione del Gunpla, si potranno scattare alcune immagini nella modalità Galleria. Sarà possibile scegliere fra 64 pose predefinite e oltre 20 immagini di sfondo per creare il proprio servizio fotografico e condividerlo con tutto il mondo. Ricordiamo che New Gundam Breaker sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 22 giugno: vi lasciamo con il nuovo trailer e le immagini.