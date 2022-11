New Joe & Mac Caveman Ninja: il remake del classico Platform ha una data definitiva

Gli eroi preistorici Joe e Mac si preparano a fare il loro ritorno nel mondo videoludico, dopo tantissimi anni di assenza. Microids ha comunicato in via ufficiale le date d'uscita, sia per la versione digitale che per quella fisica, di New Joe & Mac Caveman Ninja, remake del primo gioco della serie pubblicato nel 1991.

L'edizione digitale su PS5, PS4 e Nintendo Switch sarà disponibile già dal 24 novembre 2022, mentre la versione retail sempre per le stesse piattaforme arriverà nei negozi una settimana dopo, il primo dicembre; sempre per quest'ultima data è infine prevista la pubblicazione delle versioni digitali per PC e Xbox Series X/S. Si tratta quindi di un'interessante occasione per tutti gli amanti dei Platform e del retrogaming per riscoprire un'avventura che conquistò critica e pubblico all'epoca, riproposta tramite un remake aggiornato graficamente, simile ad un fumetto in alta definizione.

A sviluppare New Joe & Mac Caveman Ninja sono stati i ragazzi di Mr Nutz Studio, già noti per aver realizzato in precedenza il remake di Toki oltre ad Asterix & Obelix Slap Them All. Se siete interessati al formato retail, vi ricordiamo inoltre i contenuti della T-Rex Edition di New Joe & Mac Caveman Ninja.

Siete pronti a fare un nuovo tuffo nel passato in compagnia di Joe e Mac?