New Nintendo 2DS XL in offerta da GameStop fino al 26 novembre

Continuano le offerte deldi GameStop Italia: fino a domenica 26 novembre la nota catena propone Newal prezzo di 129.98 euro anzichè 149.98 euro, con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.

La promozione è valida online e in tutti i negozi italiani sulle varianti bianco/arancione e nero/turchese. Purtroppo non sono previsti bundle con giochi preinstallati, ricordiamo che la confezione include una console New Nintendo 2DS XL, pennino, scheda Micro SDHC da 4 GB, sei carte AR, manualistica e il blocco alimentatore.

Si tratta di una buona occasione per acquistare l'ultimo modello della console portatile Nintendo a prezzo ridotto, una buona idea regalo per Natale. Approfitterete di questa promozione per acquistare New 2DS XL?