New Nintendo 2DS XL: in USA arriva una nuova edizione dedicata a Zelda

La grande N ha annunciato una nuova edizione del New Nintendo 2DS XL dedicata a Zelda: il bundle verrà lanciato negli Stati Uniti il 2 luglio, con incluso al suo interno una copia di The Legend of Zelda: A Link Between Worlds.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, questa versione del New Nintendo 2DS XL è decorata con i colori tipici di Zelda, presentando sul fronte del case il simbolo della Triforza. Oltre a includere la console a tema, il nuovo bundle conterrà anche una copia di The Legend of Zelda: A Links Between Worlds, uno dei titoli della serie più apprezzati sulle console portatili Nintendo.

Al momento questa edizione del New Nintendo 2DS XL è stata confermata solo per gli Stati Uniti, con debutto fissato per il prossimo 2 luglio in esclusiva presso i punti vendita GameStop: il prezzo è fissato a 159,99 dollari, presentandosi come un'occasione abbastanza invitante per chi ancora deve acquistare la console.

Come confermato dalla Casa di Kyoto, inoltre, la console portatile verrà supportata almeno per tutto il 2018, con l'intenzione di tenerla in vita fino a quando potrà coesistere con Nintendo Switch. Vi piace il nuovo modello del New Nintendo 2DS XL dedicato alla serie di The Legend of Zelda?