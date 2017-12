New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition in arrivo a gennaio in Europa

Con un post pubblicato sulla propria pagina Twitter, la grande N ha dato conferma ufficiale che ilsarà distribuito sul mercato europeo a partire dal 26 gennaio 2018 (stesso giorno del debutto di Pokémon Cristallo su sistemi 3DS)

Come potete osservare dall'immagine che trovate in cima alla notizia, il design della console portatile richiama il più celebre dei Pokémon, Pikachu, tratteggiandone l'inconfondibile volto. Dopo il lancio di New Nintendo 2DS XL Poké Ball Edition, arriva quindi una nuova edizione speciale per l'ultimo modello della piattaforma handled della casa di Kyoto, che, nonostante il grande successo di Switch, non vuole abbandonare la presa sul mercato del gaming (esclusivamente) portatile.

New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition uscirà nei negozi europei il 26 gennaio 2018. Cosa ne pensate di questa nuova edizione della console?