New Nintendo Switch Pro compare su Amazon, annuncio imminente?

Ci aspettavamo un annuncio di Nintendo Switch PRO nella giornata di giovedì 27 maggio ma così non è stato, gli insider però sono concordi nell'affermare che il reveal avverrà prestissimo, entro la fine della settimana, e sembra che qualcosa si stia muovendo anche dietro le quinte.

Come segnalato da varie fonti (tra cui Wario64) New Nintendo Switch Pro è comparso su Amazon Messico, la pagina è stata rimossa e ricaricata varie volte con diversi indirizzi e codici prodotto, la versione più recente rimuove qualsiasi riferimento alla console e utilizza un nome generico come Dummy Asin, ovvero un semplice placeholder per non svelare il nome del prodotto.

Restano però i riferimenti a Nintendo e dunque sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la divisione messicana di Amazon abbia ricevuto un codice prodotto associato alla nuova console. Al momento in ogni caso tutto tace da parte della casa di Kyoto, l'annuncio di Nintendo Switch PRO potrebbe avvenire questa mattina, analisti e insider ne sono certi e fonti autorevoli hanno parlato di un annuncio previsto come detto entro la fine di questa settimana, oggi sarebbe quindi l'ultimo giorno utile a meno di non voler annunciare un nuovo hardware nel weekend, pratica poco comune ma che non possiamo escludere a priori.