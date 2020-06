New Pokemon Snap annunciato per Nintendo Switch, ecco il trailer

A sorpresa, The Pokemon Company e Game Freak hanno annunciato New Pokemon Snap, riedizione del celebre gioco uscito su Nintendo 64 nel lontano 1999 e pronto a tornare su Nintendo Switch.

Non è chiaro se New Pokemon Snap sarà un remake o una remaster del gioco originale oppure un gioco del tutto nuovo, la compagnia fa sapere che "il classico Nintendo 64 è pronto a tornare in una veste aggiornata e ricca di novità", purtroppo però non ci sono ulteriori dettagli, se non un breve teaser trailer che potete visualizzare in apertura.

New Pokemon Snap è ancora privo di una data di uscita o di una finestra di lancio e non sappiamo se il gioco arriverà nel 2020 o se dovremo attendere il 2021 per poter tornare a fotografare Pokemon sull'isola. Su Nintendo 64 Pokemon Snap ha riscosso un notevole successo specialmente in Giappone e Nord America, uno dei giochi più amati dalla community Pokemon degli anni '90 si appresta quindi a tornare in vita su Switch.

