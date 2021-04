New Pokémon Snap in azione: tra giungle e oceani, il nuovo gameplay trailer

Direttamente dal Sol Levante, Nintendo Japan ha condiviso con il pubblico un ricchissimo trailer di New Pokémon Snap, esclusiva ormai in dirittura di arrivo sulla console ibrida.

Tra foreste, oceani, giungle e deserti, la Regione di Lentil è pronta ad accogliere gli aspiranti reporter naturalistici. In questa nuova avventura dedicata alle creature Game Freak, infatti, i giocatori non vestiranno i panni di Allenatori di Pokémon, ma solamente quelli di "semplice" appassionato fotografo. Anziché cimentarsi nel lancio di Poké Ball e in combattimenti a turni, il protagonista dovrà invece tentare di immortalare le creature nel loro ambiente naturale, mentre esplorano, riposano o giocano con altri Pokémon.

Per presentare New Pokémon Snap, il gameplay trailer giapponese esplora diversi aspetti della produzione. Dalla componente narrativa alle meccaniche di gioco, passando per il Professor Speculux e senza ovviamente dimenticare le buffe opzioni di personalizzazione degli scatti, il filmato - che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news - consente di farsi un'idea piuttosto approfondita dell'esperienza proposta dall'esclusiva Nintendo Switch.



Parte del catalogo di nuove uscite di marzo 2021 su Nintendo Switch, New Pokémon Snap - il cui sviluppo è stato affidato da The Pokémon Company agli studi di Bandai Namco - sarà disponibile a partire dal prossimo 30 aprile