New Pokémon Snap a Bandai Namco: tutto merito di Pokkén Tournament

Al momento non vi sono conferme ufficiali in merito alla possibilità di veder arrivare un Pokkén Torurnament 2 su Nintendo Switch, ma sembra che il successo di Pokkén Tournament e della successiva riedizione Pokkén Tournament DX abbiano garantito alla compagnia nipponica alcuni privilegi nelle relazioni con The Pokémon Company.

A rivelarlo è Haruki Suzaki, game director responsabile della realizzazione di New Pokémon Snap, in arrivo a fine mese in esclusiva su Nintendo Switch. Nel corso di una recente intervista, l'autore videoludico ha infatti evidenziato la centralità del lavoro svolto sul picchiaduro in funzione dell'assegnazione di questo nuovo progetto. "Pokkén Tournament ha sfruttato i punti di forza di Bandai Namco e ha reso il brand Pokémon interessante in un modo completamente nuovo. - ha raccontato Suzaki - Per questa ragione, abbiamo avuto un'ulteriore opportunità per fare qualcosa insieme, circostanza che ha condotto allo sviluppo di New Pokémon Snap. Abbiamo avuto la possibilità di parlare con gli sviluppatori del gioco originale e il progetto ha preso il via con il coinvolgimento di davvero molte persone".



La creazione di un un nuovo mondo Pokémon per New Pokémon Snap ha rappresentato per Bandai Namco una collaborazione preziosa, che il 30 aprile si concretizzerà con l'arrivo sul mercato. Che un eventuale successo dell'esclusiva Nintendo Switch possa contribuire a nuovi titoli Pokémon a firma del colosso giapponese?