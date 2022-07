New Pokemon Snap disponibile a prezzo scontato: il 33% di sconto in meno

Mentre continua lo sconto sul preorder di The Callisto Protocol, oggi segnaliamo un'altra riduzione molto significativa su un altro gioco. Protagonista questa volta è Nintendo Switch, ed il suo New Pokemon Snap, che può essere acquistato a prezzo ridotto.

Sul titolo, nello specifico, si può risparmiare il 33%:

New Pokemon Snap (Nintendo Switch): 39,99 Euro (59,99 Euro)

Il risparmio, insomma, è del 33% rispetto al prezzo di listino, pari a 20 Euro. La consegna è gratuita e la spedizione è garantita a stretto giro di orologio, tra lunedì 1 agosto e martedì 2 agosto se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Per quanto riguarda il pagamento, invece, sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express, mentre per la restituzione ed il reso viene dato come tempo massimo 14 giorni, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione.

La vendita è effettuata da Monclick Italia, che ha il 97% di feedback positivi.