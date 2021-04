New Pokémon Snap: il primo episodio immaginato in un demake per Game Boy Color

L'uscita di New Pokémon Snap è ormai dietro l'angolo e da domani 30 aprile sarà disponibile sia nei negozi che sul Nintendo eShop, pronto a farci fotografare numerosi Pokémon selvatici esattamente come fece il primo capitolo della serie uscito su Nintendo 64 a cavallo tra il 1999 e il 2000.

Parlando a proposito dell'originale Pokémon Snap, il canale Youtube Nintendo Wire ha provato ad immaginarsi come si sarebbe potuto rivelare il primo episodio se oltre all'N64 fosse uscito anche sul mai dimenticato Game Boy Color: i risultati sono messi in scena tramite un video di circa 3 minuti e mezzo dove ci viene mostrato che anche in formato portatile a 8-bit fotografare gli intramontabili mostriciattoli tascabili avrebbe funzionato molto bene. A colpire non è solo la cura riposta nella musica di sottofondo, ma anche il grande impegno riposto nel comparto grafico, con un occhio di riguardo in particolare verso i dettagli più piccoli e le animazioni, con la reinterpretazione che sembra davvero uscita direttamente da un GBC. E proprio come nel gioco originale, non manca il Professor Oak a giudicare la qualità delle foto da noi scattate ed assegnarci un punteggio.

Questo "what if" è sicuramente un modo interessante per far scorrere le poche ore che ci separano dall'uscita del nuovo episodio su Nintendo Switch. A tal proposito, eccovi la nostra recensione di New Pokémon Snap. Nel frattempo è già disponibile il primo update di New Pokémon Snap.