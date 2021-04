New Pokemon Snap: fotografiamoli tutti nella video recensione di Cydonia

New Pokemon Snap è disponibile su Nintendo Switch, il classico per N64 torna in vita proponendo un concept ancora oggi molto affascinante anche se non più freschissimo. Insieme a Francesco "Cydonia" Cilurzo ci siamo perciò immersi in questo nuovo "safari fotografico" per scoprirne pregi e difetti.

La nuova avventura dedicata alle iconiche creature di The Pokémon Company, i giocatori svesono i panni degli Allenatori per indossare quelli dei "semplici" appassionati di fotografia. Lo scopo del titolo, di conseguenza, non è quello di lanciare Poké Ball e di cimentarsi in combattimenti ma di esplorare scenari virtuali per tentare di immortalare in foto i Pokemon più interessanti.

Il diverso approccio da adottare per venire a capo delle sfide poste dal titolo fa così da apripista a una serie di sorprese per i fan vecchi e nuovi della saga nintendiana, con innovazioni che attraversano sia la componente narrativa che l'impianto di gameplay del titolo originario. New Pokemon Snap, ad ogni modo, è uno spin-off rispettoso del passato e profondamente ancorato agli stilemi ludici della serie, seppur con delle forzature nella conversione in rail shooter dell'esperienza di gioco che finiscono col ridurne la longevità e, di conseguenza, deprimerne le ambizioni.

Per tutti gli approfondimenti del caso, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo perciò a leggere la nostra recensione di New Pokemon Snap a firma di Cydonia, nell'attesa che si faccia il 30 aprile per assistere al lancio ufficiale della nuova esclusiva Nintendo Switch.