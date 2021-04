New Pokémon Snap, Lentil si presenta: video gameplay per la nuova regione

Dopo essersi conquistata la possibilità di sviluppare New Pokémon Snap grazie al successo di Pokkén Tournament, Bandai Namco si appresta ad accompagnare gli appassionati delle creature Game Freak in un nuovo e peculiare viaggio.

Abbandonando temporaneamente le vesti di competitivi Allenatori di Pokémon, i fan della saga potranno rilassarsi contemplando ed esplorando nuovi ambienti naturali. Attraversando la Regione di Lentil, il loro obiettivo sarà infatti quello di immortalare i Pocket Monster nel loro habitat, mentre intenti nelle più disparate attività. Tra Lapras intenti a navigare in alto mare e Venusaur desiderosi di fare un vigoroso tuffo in uno stagno per rinfrescarsi, la priorità assoluta del giocatore sarà quella di proporre al Professor Speculux scatti sempre più spettacolari.



In attesa di poter impugnare la fotocamera virtuale a bordo di Nintendo Switch, dal colosso videoludico di Kyoto arriva un nuovo assaggio delle ambientazioni di New Pokémon Snap. Il format Nintendo Minute propone al pubblico della Grande N un estratto di gameplay della durata di circa 10 minuti. Nel filmato, che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news, viene presentata la prima area della Regione di Lentil che si incontrerà all'interno di New Pokémon Snap. Dopo un primo debutto nel 1999, l'IP ritorna dunque ora in esclusiva su Nintendo Switch.