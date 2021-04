New Pokémon Snap: Nintendo pubblica un update a pochi giorni dal lancio

New Pokémon Snap non è ancora in vendita ma, stando a chi ha la fortuna di avere già una cartuccia dell'esclusiva Nintendo Switch, pare sia già disponibile un aggiornamento.

L'update in questione, il quale permette di portare il gioco alla versione 1.1.0, non dovrebbe introdurre nessuna funzione aggiuntiva e stando alle poche informazioni disponibili sappiamo che si limita a correggere problematiche minori e a migliorare l'esperienza di gioco. Sebbene non si tratti di un aggiornamento importante dal punto di vista contenutistico, è di fondamentale importanza scaricarlo per poter accedere alle funzionalità online del titolo. Se avete quindi prenotato una copia fisica del gioco, sappiate che dovrete effettuare questo piccolo download per sfruttare la componente online.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 30 aprile 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al video gameplay di New Pokémon Snap con protagonista la regione di Lentil.

Non dimenticate inoltre di leggere sulle nostre pagine l'anteprima di New Pokémon Snap firmata da Francesco "Cydonia" Cilurzo.