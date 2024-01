New Pokémon Snap in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

L'esclusiva per Nintendo Switch uscita il 30 aprile 2021, New Pokémon Snap, è in offerta su Amazon al prezzo migliore dal lancio. Il gioco invece di un prezzo di listino di 59,99 euro, può essere acquistato a 44,99 euro.

Come tutte le esclusive per Nintendo Switch, per una chiara e decisa politica di Nintendo, i prezzi non scendono mai sotto una determinata soglia. Per New Pokémon Snap il prezzo è calato sotto ai 50 euro, una buona occasione per recuperare il titolo se avevate intenzione di farlo e non lo avete acquistato finora.

New Pokémon Snap a prezzo scontato su Amazon

il gioco originariamente era uscito nel 1999 in esclusica per Nintendo 64, è uno shooter su binari che ci permette di fotografare tutti i pocket monster che si incontreranno nella regione di Lentil. Rispetto all'edizione precedente, New Pokémon Snap presenta diverse novità, come per esempio lo "scatto extra" con nuove modalità di editing, condivisione online delle foto, editing del personaggio, stage notturni e Fenomeno Lumina.

