New Pokémon Snap, perché comprarlo? I punti di forza del gioco fotografico

New Pokémon Snap è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, dove offre un'esperienza fotografica nel mondo dei Pokémon tutta da vivere e immortalare. Siete ancora indecisi sull'acquisto? Ecco quelli che secondo noi sono i suoi punti di forza.

A più di vent'anni dall'uscita del primo capitolo della serie, New Pokémon Snap si configura come un'esperienza in bilico tra conservazione e rinnovamento, che si prefissa il compito di traghettare i fan delle creature tascabili verso la rivoluzione promessa da Leggende Pokémon: Arceus. Quali sono i suoi punti di forza? Tanto per cominciare, New Pokémon Snap ha il pregio di introdurre la nuova regione di Lentil, un arcipelago incontaminato che accoglie tra le sue isole rigogliose foreste, pendici di vulcani, spiagge di sabbia dorata e acque limpide, panorami che invogliano fortemente all'esplorazione. New Pokémon Snap, pur offrendo un percorso predefinito, mette i fotografi digitali dinanzi a situazioni sempre più interessanti, che rivelano le molteplici sfaccettature di ogni Pokémon. Presenti inoltre numerose opzioni per personalizzare gli scatti che consentono ai giocatori di sbizzarrire la loro creatività.

Se volete scoprire gli altri punti di forza di New Pokémon Snap, allora vi consigliamo di visionare il Video Speciale che abbiamo appositamente confezionato e allegato in cima a questa notizia. Per un quadro ancor più completo c'è anche lo speciale sui punti di forza di Pokémon Snap curato dalla nostra Cristina Bona.